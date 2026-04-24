Su proposta dell’assessore della Programmazione e del Bilancio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha approvato la variazione di bilancio triennale che avrà a disposizione oltre 350 milioni da programmare ulteriormente nel triennio. Il provvedimento passerà ora al Consiglio Regionale.

Nel primo anno oltre 100 milioni andranno su Sanità e Politiche sociali, 30 milioni per la fusione degli aeroporti, 6 milioni per la valorizzazione delle Domus de Janas, 30 milioni per lavoro e occupazione, di cui 10 per la formazione professionale.

AGRICOLTURA

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Francesco Agus, la Giunta riconosce l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica a seguito del Ciclone Harry e degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio e per tutto il mese di febbraio 2026 e approva la delimitazione territoriale delle aree colpite, come da elaborati grafici predisposti da AGEA, integrati dalle segnalazioni raccolte dall’Agenzia Laore. Le segnalazioni da parte delle aziende agricole hanno riguardato 1358 imprese e 181 comuni. Il danno economico complessivo stimato, per le imprese del comparto agricolo (sia alle colture che alle strutture), zootecnico e apistico, è pari a 53.236.780 milioni di euro.

Inoltre, l’Esecutivo regionale delibera di richiedere al Ministero competente l’emissione di un provvedimento che riconosca l’esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica per l’evento in questione, nei territori regionali individuati, e l’accesso al Fondo di solidarietà nazionale, come previsto dal DL 27 febbraio 2026, n. 25.