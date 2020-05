Sardegna ancora quasi Covid Free: un solo nuovo caso a Sassari, sfiorato ancora il contagio zero. Ancora numeri ottimi sul fronte del virus nell’Isola: dopo il contagio zero degli ultimi giorni, oggi un solo nuovo positivo, nella provincia di Sassari. Nessun nuovo decesso, in una giornata che ha fatto registrare numeri confortanti anche in Lombardia.