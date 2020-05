Barbara, la signora che regala mille euro al bar di Quartu: “Oltre ai soldi, una letterina dolcissima”

Al bar Matta di Quartu una donazione speciale da mille euro e una lettera commovente: “Una signora di nome Barbara, di circa 65 anni, nostra cliente da 6 anni circa, era passata al Bar alla riapertura, dopo 70 giorni, lunedi 18 maggio verso le 10 del mattino, al termine del Lockdown. Era felice di rivederci e ci ha subito chiesto come andava. Solitamente la signora è molto riservata, ma dopo tanti giorni senza vederci sembrava molto felice.

Come al solito noi abbiamo cercato di dissimulare l’amarezza per i tanti giorni senza lavoro e siamo stati sorridenti e cordiali come sempre.

Il giorno dopo ( Martedi 19) la stessa distinta signora, al termine del consueto cappuccino di soia con croissant vegano, si avvicinava alla cassa per pagare. Ma quando ha lasciato il locale ci siamo accorti che aveva fatto cadere una busta all’interno del bancone. La mia collaboratrice, Valeria, ha cercato di richiamare la sua attenzione, seguendola con la busta. Ma la Sigra Barbara ha risposto semplicemente: ” La busta è per voi”

All’interno della stessa abbiamo trovato 1000 euro (in biglietti da 100 euro) con una letterina molto dolce

Forse la signora si è accorta della nostra malinconia e nonostante ci sia parso di esserci comportati sempre allo stesso modo ( il lunedi) la sua sensibilità le ha permosso di cogliere un filo di amarezza e preoccupazione. La lettera è molto bella. Vogliamo ringraziarla pubblicamente”, raccontano i gestori del bar Matta in centro a Quartu.