Nuovo bollettino e nuova proroga del l’allerta meteo sulla Sardegna. Il Centro Funzionale della Protezione Civile, in data odierna, ha emesso a partire dalle ore 14:00 del 03.02.2026 e sino alle 18:00 del 04.02.2026 un avviso di allerta per: codice Giallo (criticità ORDINARIA) per RISCHIO IDRAULICO e RISCHIO IDROGEOLOGICO sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, e Tirso.

Codice GIALLO (criticità ORDINARIA) invece per RISCHIO IDROGEOLOGICO sull’area di allerta Gallura.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

