Sardegna, 49 positivi in più rispetto a ieri: niente rallenty del virus, dieci nuovi casi nel Cagliaritano. Il totale dei contagiati a stasera 4 aprile è di 874 persone (49 in più di ieri). Il riparto territoriale vede la Provincia di Sassari con 585 casi (38 più di ieri), 144 nella Città Metropolitana di cagliari (10 più di ieri), 63 nel Sud Sardegna, 62 a Nuoro e 21 a Oristano (1 in più). Questi i dati diffusi dalla Protezione Civile. Le persone positive al virus in Sardegna dunque dall’inizio dell’epidemia sono salite a 874, oggi la crescita è stata del 5,9 per cento.