La triste domenica delle Palme lontani dai parenti: Sarroch trasmette la Messa in streaming. L’annuncio del sindaco Salvatore Mattana, ecco come si potrà seguire la Messa non potendo andare di persona: “Cari concittadini, domani si celebra la domenica delle palme. Per la cristianità è una ricorrenza importante che ricorda l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto da una folla festante che agitava ramoscelli di ulivo e di palma.

È una giornata che tradizionalmente si trascorre in famiglia ed i compagnia delle persone care.

Quest’anno, purtroppo, dovremo trascorrerla più distanti ma vicini con lo spirito.

La nostra Parrocchia per consentire a tutti di partecipare, seppure da casa, alle celebrazioni, trasmetterà la santa messa in streaming per chi volesse ascoltare.

Con Don Stefano, che ringrazio per la vicinanza, ho ritenuto importante comunicare questa bella iniziativa, porgendo a voi tutti ed alle vostre famiglie gli auguri per una serena domenica delle palme”.

Qui l’evento per seguire la Messa domani: https://www.facebook.com/events/302379324057695/