Coronavirus in Italia, nel cuore del picco: contagiati stabili, lieve calo dei morti, meno persone in terapia intensiva. Il bollettino di oggi della Protezione Civile fa registrare rispetto a ieri un leggero calo dei morti che sono stati 681 e anche dei guariti, che risultano 1281. Oggi ci sono stati 4805 nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, mentre ieri erano stati 4585: la situazione è una curva praticamente piatta, il cuore del picco del Coronavirus che ancora non accenna a calare nonostante le drastiche limitazioni e i divieti, a quasi un mese dal primo stop. In Sardegna confermati 874 casi totali con 49 positivi in più oggi.