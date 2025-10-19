Sardara, un caso di positività alla West Nile: in arrivo misure di prevenzione.

A darne notizia è il sindaco Giorgio Zucca: “Informo tutta la cittadinanza che mi è stata data comunicazione ufficiale da parte delle autorità sanitarie circa un caso di positività al virus West Nile, riscontrato nel nostro territorio comunale.

Il caso è sotto controllo. In data 20 ottobre verrà emessa specifica ordinanza contenente misure di prevenzione in linea con le indicazioni di ATS e del Dipartimento di Igiene Pubblica.

Ricordo che il virus si trasmette tramite la puntura di zanzare infette e non da persona a persona.

Sarà mia cura tenervi aggiornati su ogni sviluppo attraverso i canali ufficiali del Comune.

Confido nel senso di responsabilità di tutti”.