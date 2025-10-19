Da Guasila ad Affari Tuoi il fruttivendolo Efisio torna a casa con 50 mila euro: lacrime e abbracci in un finale che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Infatti Efisio ha cambiato il suo pacco, che conteneva 1 euro, solo all’ultimo momento. E ha fatto bene. Dall’altra parte, infatti, c’erano ben 50 mila euro che sono diventati suoi.

Un solo rammarico: il figlioletto gli aveva indicato il numero 17, aperto pochi tiri prima della fine. C’era il super bottino di 300 mila euro.