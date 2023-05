Sardara, festa e tradizione con la sagra della pecora

Non una semplice sagra bensì una tradizione consolidata che si rinnova anno dopo anno e che preannuncia la festa principale di settembre in onore di Santa Maria Acquas. I pastori regalano le pecore che vengono condite e servite ai presenti durante una giornata ricca di appuntamenti che si svolgeranno nella località campestre a pochi passi dal paese e per le vie principali del centro del Medio Campidano caratterizzate dalle abitazioni in pietra adornate con fiori e piante.

Organizzata dal Comitato Santa Mariaquas 2023,

ecco alcune delle attività che si svolgeranno: alle ore 8:30″A manu pigada” – camminata di sensibilizzazione contro la violenza a cura della Commissione Pari Opportunità (ritrovo in Piazza Gramsci). Escursione “Le miniere del Monreale” a cura della Pro Loco Sardara (ritrovo alle Terme)

Alle 9, Pedalata ecologica Sardara (ritrovo in Piazza Gramsci) e alle 10 tiri liberi e amichevoli di basket. Alle 12,30 il pranzo “Sa Festa de is Pastoris” organizzato dal comitato 1973 e alle 16 si prosegue con Young Training – circuiti brevi per giovani/ partecipazione libera. Dimostrazione Taekwondo con i bambini, esibizione danza moderna contemporanea e