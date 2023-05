Cagliari: è arrivata anche la laurea per Andrea Tronu, professionista nel settore alberghiero

È arrivata anche la laurea per Andrea Tronu, 37 anni, professionista nel settore alberghiero, docente pubblico e privato che sin da ragazzo si è destreggiato tra bar, ristoranti e pizzerie per divenire un illustre, un esempio da seguire per tutti quei giovani che scelgono di investire il loro futuro nel settore turistico. L’assessore Alessandro Sorgia: “Motivo di orgoglio per la città di Cagliari, Andrea Tronu, cresciuto nello sport con i Salesiani di Piazza Giovanni. Persona di grandissimo valore, ha sempre dedicato la sua vita al lavoro e i costanti sacrifici lo hanno portato a raggiungere grandi obbiettivi in ambito personale e professionale. Per tutta la città rappresenta un esempio da seguire per tutto il settore turistico ed enogastronomico ed in particolar modo di gran lunga un esempio per i giovani studenti e per tutti coloro che desiderano intraprendere questo settore. In qualità di Assessore al turismo di Cagliari porgo i miei complimenti e congratulazioni”. Ai tempi in cui ha frequentato la scuola superiore non era ancora in programma un corso di laurea specifico: oggi invece è presente e per Andrea Tronu è stato impossibile non cogliere l’occasione al volo. Lui che già si può ritenere soddisfatto dal punto di vista professionale mai pensa di essere arrivato: un corso dietro l’altro e ora anche la laurea in scienze turistiche. “C’è sempre tanto da imparare per potersi migliorare sempre più – spiega Tronu a Casteddu Online – abbiamo la fortuna di vivere in Sardegna, una terra dove regna il turismo. La mia intenzione è quella di trasmettere ai giovani la mia passione affinche possano realizzarsi in questa strada”. Caffetteria, bar, sala, cucina: un’arte accogliere e servire il cliente, anche quello più esigente, che gusta e apprezza il tocco personale e raffinato del professionista. Tronu è noto anche per aver scritto un libro durante la pandemia: tanto, troppo il tempo libero a disposizione per chi è abituato a ritmi lavorativi che prevedono poche pause. I miglioramenti costanti, le nuove metodologie sono ciò a cui ognuno deve ambire, mai soffermarsi su ciò che già è stato appreso poiché il mercato corre veloce e bisogna sempre aggiornarsi. Uno stimolo personale e una esigenza professionale in questo mondo dove vi è tanta competizione e che non conosce crisi, soprattutto durante i mesi estivi, che possono essere allungati per tutto l’anno considerata l’attrattiva della terra sarda. L’evoluzione della ristorazione, ricca di innovazioni e nuove scoperte poiché c’è sempre da imparare.