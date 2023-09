Sardara, 5 giorni di eventi per Santa Maria: arrivano gli Almamediterranea e Pippo Palmieri

Sardara in festa per Santa Maria Acquas: cinque intensi giorni di appuntamenti religiosi e civili che si svolgeranno nell’antica chiesa campestre situata affianco alle preziose acque termali. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha attivato un servizio di bus navetta, gratuito, Sardara/Terme e viceversa, che funzionerà sabato sera, domenica e lunedì dalle 8 alle 22 e martedì pomeriggio: partenza da Sardara in via Oristano e partenza dalle Terme nei pressi delle transenne di chiusura della Strada Provinciale. Frequenza delle corse ogni 15 minuti. È uno degli appuntamenti più attesi in tutto il Medio Campidano e non solo: la piccola comunità si prepara ad accogliere migliaia di persone che in questi giorni visiteranno il paese e il santuario campestre. Da gennaio sono iniziati i preparativi, un rito che si compie ogni anno e che coinvolge tutta la popolazione. Un ricco programma che, da oggi e sino a martedì, animerà le giornate: tra gli appuntamenti religiosi più attesi, la processione che si svolgerà sabato alle ore 18: partenza del Simulacro della Madonna verso il Santuario, trainato dal giogo dei buoi di Villa San Pietro e accompagnato dalle Autorità, dai Carabinieri, dalla Polizia Penitenziaria a cavallo, dall’Esercito a Cavallo, dalle Launeddas dell’Associazione Nodas Antigas e dall’Associazione S.M.S. “Banda Città di Sardara”. Parteciperanno anche cavalieri e Associazioni di Volontariato. Il rientro avverrà martedì.

Il programma civile offre oggi lo spettacolo di intrattenimento per bambini “Bolle d’estate” della compagnia Baby Fan e alle 22.30, spettacolo di balli lisci e latino-americani del complesso “La Favola”. Domani, in piazza Podda, alle 22,30 Spettacolo musico circense di “Almamediterranea”. “Circo di Francois”, domenica si balla in piazza dalle 22,30 con DJ set di “Pippo Palmieri de Lo Zoo di 105 e DJ Matrix”. Martedì luci e colori con lo spettacolo pirotecnico alle ore 20.