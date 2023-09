Bracconieri in auto nel parco di Gutturu Mannu beccati dalla forestale: scattano multe e sequestri

Operazione antibracconaggio nel parco di Gutturu Mannu. Due persone sono state denunciate e i forestali della stazione di Pula hanno sequestrato armi, munizioni, reti per l’uccellagione e un’automobile. I bracconieri sono stati sorpresi nella zona di Villa San Pietro ieri notte, mentre si stavano aggirando impugnando un fucile. Dopo aver parcheggiato, si sono inoltrati nella vegetazione, armi in mano. I forestali li hanno subito intercettati. Il primo aveva un fucile da caccia calibro 12 carico con munizioni a pallettoni. L’altro ha tentato di scappare ma è stato riconosciuto e bloccato in seguito: con sé aveva 40 cartucce caricate a pallettoni. Le armi erano regolarmente detenute da uno dei due. Nel corso delle perquisizioni domiciliari sono state recuperate anche 50 reti per uccellagione.

Dato che i due esercitavano la caccia a bordo dell’auto, anche la macchina è stata sottoposta a sequestro. Nei guai sono finiti due 31enni residenti a Sarroch e Villa San Pietro: uno cacciatore titolare di porto d’arma e proprietario delle armi sequestrate, il secondo, bloccato dopo la fuga, era sprovvisto di licenza di porto di fucile.