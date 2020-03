Coronavirus, due persone positive a Vallermosa: “Stanno bene, non hanno contratto il virus in paese”

“Ho appena avuto notizia dall’Unità di Crisi di 2 casi di positività a Vallermosa”, l’annuncio del sindaco Francesco Spiga. “I casi non sono collegati tra loro e hanno contratto la positività non a Vallermosa”, chiarisce il primo cittadino.

“L’Ats segue e controlla i casi e monitora lo stato di salute come da protocollo, in questo momento risultano in buona salute e stanno proseguendo il percorso di isolamento domiciliare. Auguriamo loro una pronta guarigione”.

Il sindaco ha invitato la popolazione a stare tranquilla e a rispettare le regole impartite.