Sant’Elia, viale Ferrara da demolire: un parcheggio multipiano e un grande viale urbano, accanto al nuovo stadio e al palazzetto. Grandi novità nel piano urbanistico del Comune: le ruspe cancelleranno barriera e cavalcavia di viale Ferrara, la viabilità cambierà completamente e il quartiere sarà al centro delle grandi opere. Dalla nuova Fiera al nuovo stadio, dal nuovo palazzetto dello sport al porticciolo e al Parco degli Anelli.

Tutto contenuto nel nuovo piano urbanistico comunale, che è fermo in commissione ormai da quasi un anno. Ma già disegnato dagli ingegneri incaricati dal Comune. Ecco cosa prevede: “La “rigenerazione urbana” del compendio è imperniata su alcuni importanti interventi infrastrutturali e sulle grandi opere previste nell’area, che devono contribuire a rompere l’isolamento e creare le migliori condizioni per la riqualificazione degli insediamenti residenziali di edilizia economico popolare. In particolare, sono previste le seguenti grandi opere strategiche