Nurri, il carro di carnevale è stato dato alle fiamme: incendio doloso due giorni prima della sfilata, scatta la solidarietà che in poche ore ha già permesso di raccogliere oltre 2 mila euro. “Il Carnevale continua. Il fuoco non spegnerà la magia”.
L’associazione Scaccomatto nasce nel 2024, i suoi fondatori e soci sono persone amanti del Carnevale, dell’arte della cartapesta e del sano divertimento. Lo scorso 6 febbraio, due giorni prima della prima sfilata, uno dei due mezzi con cui lo Scaccomatto avrebbe sfilato è stato completamente danneggiato a causa di un incendio doloso. Sul carro era presente anche un impianto audio del valore di migliaia di euro. I danni sono ingenti e l’associazione si ritrova fortemente in difficoltà. “Un vile gesto non può fermare il sano divertimento e la volontà dei soci di creare aggregazione sociale e attività ricreative”: per questo motivo è stata avviata una raccolta fondi https://gofund.me/3f72dea9c che ha già ricevuto il contributo di tanti.