“Sant’Efisio senza fedeli per il secondo anno, ecco come venire a pregarlo di farci uscire dalla pandemia”

Giancarlo Sanna, presidente dell’Arciconfraternita di Sant’Efisio, a Radio Casteddu: “Per il secondo anno il Santo sarà senza fedeli al seguito anche se la partecipazione ci sarà: rispetto all’anno scorso abbiamo potuto effettuare tutte le cerimonie che ci accompagnano alla festa del primo maggio. Qualcosa in più insomma si è potuto fare”.

Il programma: “Arriveremo a Pula verso le 11 e alle 11:30 si celebrerà la messa solenne con monsignor Gisueppe Baturi e poi si rientrerà subito a Cagliari, anche perché siamo in zona rossa. Sarà un trasporto tecnico e cercheremo di tenere aperta la chiesa il più possibile con le celebrazioni delle 16 e delle 18 e poi con tutto il programma che si protrarrà fino al 25 maggio, quindi le occasioni per fare una visita a Sant’Efisio non mancheranno. Sant’Efisio è del popolo e invito chi volesse venire alle messe, tenendo presente che i posti sono contingentati, ha comunque un mese di tempo. Da tenere presente che le celebrazioni si svolgono ogni domenica e lunedì, tutto l’anno, e non deve essere una devozione ad orologeria dal primo al 4 maggio. Quest’anno sarà l’Esercito a trasportare il cocchio, riprendiamo con le consuete tradizioni”.

Risentite qui l’intervista a Giancarlo Sanna del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

