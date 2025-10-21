Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto dei colleghi di San Giovanni Suergiu, hanno arrestato un 60enne disoccupato residente in paese, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scaturito dopo una richiesta di aiuto per un acceso diverbio familiare, giunta alla Centrale Operativa della Compagnia di Carbonia attraverso il numero di emergenza 112. Una volta riportata la calma e accertato che non vi fossero persone ferite, i militari hanno tuttavia colto alcuni elementi che lasciavano intendere la possibile presenza di attività illecita all’interno dell’abitazione.

Hanno quindi deciso di compiere una perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale l’uomo è stato trovato in possesso di circa 18 grammi di cocaina e della somma contante di 1.025 euro.

Nel medesimo contesto è stato inoltre denunciato un 59enne pensionato, anch’egli residente a Sant’Antioco e già noto alle Forze di Polizia, che si trovava all’interno dell’abitazione al momento del controllo e deteneva 3,4 grammi della stessa sostanza.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida.