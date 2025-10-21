I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, con il supporto dei militari delle Stazioni di Samassi e Gesturi, al termine di una mirata attività ispettiva condotta nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno del caporalato e del lavoro sommerso, hanno denunciato un 53enne imprenditore agricolo del luogo, titolare di un’azienda che opera nel settore ortofrutticolo.

L’uomo è ritenuto responsabile di aver ostacolato l’attività di vigilanza degli ispettori del lavoro, fornendo informazioni incomplete o scientemente errate durante gli accertamenti, e di aver impiegato manodopera irregolare. A suo carico sono state inoltre contestate violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

I militari hanno elevato ammende per un importo di 516 euro e sanzioni amministrative per complessivi 6.480 euro e hanno informato l’Autorità Giudiziaria per il proseguo delle indagini.