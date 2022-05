Sant’Antioco, demoliti 6 barchini usati dagli scafisti: “In 3 anni ne abbiamo distrutti 102”

I funzionari dell’Agenzia delle dogane di Cagliari hanno gestito la distruzione e il successivo smaltimento di 6 imbarcazioni, a Sant’Antioco, utilizzate dagli scafisti per trasportare, illegalmente, decine di migranti nell’Isola. Tutti i barchini sono stati recuperati a poca distanza dalle coste sarde. Dal 2019 ad oggi sono 102 i barchini della speranza distrutti dai funzionari in servizio a Cagliari. Relitti sequestrati dall’autorità giudiziaria per l’immigrazione clandestina e affidati per legge all’ Agenzia Accise, Dogane e Monopoli per la distruzione. Le operazioni di smaltimento sono state affidate ad una azienda specializzata, al fine di garantire l’osservanza di tutte le procedure necessarie per la salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza dei lavoratori. Un grande lavoro e un grande impegno che vede l’agenzia delle dogane in prima linea nella salvaguardia dell’ambiente