Paura finita: dopo dieci giorni di ricerche, i carabinieri di Dorgali hanno ritrovato Francesco Corda, 64 anni, la cui scomparsa era stata denunciata dalla figlia il 27 agosto. L’uomo è stato localizzato in buone condizioni di salute in un’abitazione rurale. Le ricerche erano iniziate già la sera del 26 agosto, quando i familiari, preoccupati per la sua assenza da giorni, avevano contattato i militari. Nei giorni successivi è stato attivato un dispositivo interforze con carabinieri, vigili del fuoco, Questura di Nuoro, Protezione civile, Corpo forestale e lo Squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, con l’impiego di sommozzatori, elicotteri, droni e due unità cinofile specializzate provenienti dal centro carabinieri di Firenze. Determinanti anche le numerose segnalazioni arrivate via telefono e social, che hanno consentito agli investigatori di ricostruire abitudini, relazioni e spostamenti del 64enne fino al ritrovamento che ha fatto finalmente tirare un sospiro di sollievo a familiari e amici.