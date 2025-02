Santadi, muore mentre presta servizio di pronto soccorso, il mondo del volontariato in lutto, addio a Marco Marceddu, 48 anni, volontario del Team “Beta 74” del 118. “Marco sarà ricordato con il più alto onore per aver sacrificato la sua vita per aiutare gli altri”.

“Ultima chiamata” per chi non si è mai tirato indietro ed è corso per aiutare chi stava male, come giovedì, quando ha risposto “alla sua ultima chiamata per il suo ultimo allarme” ha spiegato in volontario. Marco ha servito fedelmente, prendendosi cura di chi è derelitto, ferito e oppresso. Grazie per la tua dedizione. Fratello, hai risposto alla tua ultima chiamata. La tua missione terrena è ora completata.

Sii guardiano celeste che si prende cura dei propri cari e dei tuoi fratelli e sorelle Soccorritori. Il resto è ora affidato a noi, continueremo ad averne cura”.

Lacrime e dolore da parte di tante comunità, come quella di Masainas che affida al suo primo cittadino Gian Luca Pittoni la riconoscenza verso il volontario. “Condividendo il sentimento comune di profonda gratitudine rivolto a tutti i volontari che prestano la loro attività nel nostro territorio, la comunità di Masainas esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marco Marceddu, volontario del Team “Beta 74″ del 118, deceduto giovedì scorso mentre prestava servizio ad un paziente a Santadi e si stringe alla moglie Alessandra, al figlio e a tutti i familiari in questo momento di dolore” ha espresso il primo cittadino.