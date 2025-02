Incidente stradale sulla provinciale 105 intorno alle 17.30. Per cause da accertare una motocicletta con due ragazzi a bordo è uscita di strada, finendo oltre il guardrail. I due giovani hanno riportato entrambi lievi ferite. Sul posto personale del 118 e polizia locale di Alghero. La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza i veicoli e l’area circostante.