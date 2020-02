Sanremo, i dieci momenti clou della serata finale

Il ballo lento Fiorello-Amadeus, la fuoriuscita del davanzale di Elettra, il bacio di Achille Lauro al suo chitarrista: la cronistoria tv della finale

Minuto 21: La donna della domenica. Smoking nero e mani sui fianchi, in cima alla scala compare Mara Venier e come direbbe Funari nun gliela fa ad affrontare la discesa sui tacchi : “Non me ne frega niente, non ce la posso fare”, si toglie le scarpe, scende le scale veloce e se le rimette (“perché i tacchi mi slanciano”). Ha pure la giustificazione (ad Amadeus Racconta di essere stata scioccata dalla finta caduta del finto Ghali “ho pensato fosse vero e che poi sarebbe successo a me”). Comunque fa tendenza perché dopo di lei scenderà a piedi nudi anche Tosca. #sandieshawdenoantri.

