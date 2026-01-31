Carlo Conti sta annunciando tutte le novità della prossima edizione del Festival di Sanremo passo dopo passo, come un viaggio che porta verso l’inizio della kermesse, previsto per il prossimo 24 febbraio.
Questa volta il conduttore toscano, come sempre al Tg1, ha svelato tutti i duetti della serata cover. Il venerdì è da sempre un momento particolare, di pausa dalla gara più canonica, per lasciare spazio a momenti che spesso sono più attesi del resto della kermesse.
Quest’anno, come detto dallo stesso Conti, ci sarà da ballare e da divertirsi ma non mancheranno momenti di pathos ed emozione più pura.
Tanti gli ospiti e i duetti già sulla carta decisamente particolari: sul palco vedremo Belen Rodriguez, Francesca Fagnani, Claudio Santamaria. Volto noti ma non cantanti e musicisti di professione, che daranno un tocco diverso alle performance.
Non mancherà nemmeno un omaggio ad Ornella Vanoni da parte di Patty Pravo con “Ti lascio una canzone”.
Ecco tutti i duetti e i brani scelti:
Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono
Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto
Chiello e Morgan – Mi sono innamorato di te
Dargen D’Amico e Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi
Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp
Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via
Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé
Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax
Ermal Meta con Dardust – Golden Hour
Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura
Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola
Fulminacci e Francesca Fagnani – Parole, parole
J-Ax e Ligera County Fam. – E la vita, la vita
LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento
Leo Gassmann r Aiello – Era già tutto previsto
Levante con Gaia – I maschi
Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà
Malika Ayane e Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore
Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio
Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo
Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno
Nayt eJoan Thiele – La canzone dell’amore perduto
Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone
Raf e The Kolors – The Riddle
Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni
Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena
Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack
Serena Brancale e Gregory Porter e Delia – Bésame mucho
Tommaso Paradiso e Stadio – L’ultima luna
Tredici Pietro e Galeffi, Fudasca & Band – Vita