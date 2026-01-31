Carlo Conti sta annunciando tutte le novità della prossima edizione del Festival di Sanremo passo dopo passo, come un viaggio che porta verso l’inizio della kermesse, previsto per il prossimo 24 febbraio.

Questa volta il conduttore toscano, come sempre al Tg1, ha svelato tutti i duetti della serata cover. Il venerdì è da sempre un momento particolare, di pausa dalla gara più canonica, per lasciare spazio a momenti che spesso sono più attesi del resto della kermesse.

Quest’anno, come detto dallo stesso Conti, ci sarà da ballare e da divertirsi ma non mancheranno momenti di pathos ed emozione più pura.

Tanti gli ospiti e i duetti già sulla carta decisamente particolari: sul palco vedremo Belen Rodriguez, Francesca Fagnani, Claudio Santamaria. Volto noti ma non cantanti e musicisti di professione, che daranno un tocco diverso alle performance.

Non mancherà nemmeno un omaggio ad Ornella Vanoni da parte di Patty Pravo con “Ti lascio una canzone”.

Ecco tutti i duetti e i brani scelti:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma – Quello che le donne non dicono

Bambole di Pezza e Cristina D’Avena – Occhi di gatto

Chiello e Morgan – Mi sono innamorato di te

Dargen D’Amico e Pupo e Fabrizio Bosso – Su di noi

Ditonellapiaga con TonyPitony – The Lady Is a Tramp

Eddie Brock e Fabrizio Moro – Portami via

Elettra Lamborghini e Las Ketchup – Aserejé

Enrico Nigiotti e Alfa – En e Xanax

Ermal Meta con Dardust – Golden Hour

Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser – Meravigliosa creatura

Francesco Renga e Giusy Ferreri – Ragazzo solo, ragazza sola

Fulminacci e Francesca Fagnani – Parole, parole

J-Ax e Ligera County Fam. – E la vita, la vita

LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo – Andamento lento

Leo Gassmann r Aiello – Era già tutto previsto

Levante con Gaia – I maschi

Luchè con Gianluca Grignani – Falco a metà

Malika Ayane e Claudio Santamaria – Mi sei scoppiato dentro al cuore

Mara Sattei con Mecna – L’ultimo bacio

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas – Il mondo

Michele Bravi e Fiorella Mannoia – Domani è un altro giorno

Nayt eJoan Thiele – La canzone dell’amore perduto

Patty Pravo e Timofej Andrijashenko – Ti lascio una canzone

Raf e The Kolors – The Riddle

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo – Cinque giorni

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci – Baila Morena

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi – Hit the Road Jack

Serena Brancale e Gregory Porter e Delia – Bésame mucho

Tommaso Paradiso e Stadio – L’ultima luna

Tredici Pietro e Galeffi, Fudasca & Band – Vita