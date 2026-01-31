Storia di violenza familiare quella accaduta a Palermo questa mattina. I carabinieri sono intervenuti per una segnalazione da parte di un uomo che sosteneva di essere stato aggredito dal figlio adolescente. Quando i militari sono giunti sul posto, hanno potuto però appurare che la verità era decisamente un’altra. Come confermato a Fanpage, infatti, le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno mostrato che era stato proprio l’uomo a picchiare il figlio e la moglie. Il ragazzino aveva quindi difeso la madre dai colpi del padre.

Una bruttissimo episodio di violenza domestica che le vittime hanno confermato non essere purtroppo il primo.

L’uomo è stato quindi trasferito presso la Casa Circondariale “Lorusso – Pagliarelli” di Palermo.