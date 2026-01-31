ANNIVERSARIO
Nel primo anniversario della scomparsa del caro
ENRICO GATTERMAYER
La famiglia lo ricorda con immutato affetto
e invita quanti lo hanno conosciuto e amato
a unirsi nel suo ricordo
nella Santa Messa di suffragio
che sarà celebrata Martedì 3 febbraio alle ore 18.30
presso la Parrocchia Vergine della Salute,
via Ausonia – Poetto.
______________________________________________________________
Dal 1951 SORRENTINO
Via Bacaredda 48 | Is Mirrionis 103 | Viale Regina Margherita 81
Dal 1880 Erminio Pani – Gruppo Sorrentino
070658682