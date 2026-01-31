ANNIVERSARIO

Nel primo anniversario della scomparsa del caro

ENRICO GATTERMAYER

L a famiglia lo ricorda con immutato affetto

e invita quanti lo hanno conosciuto e amato

a unirsi nel suo ricordo

nella Santa Messa di suffragio

che sarà celebrata Martedì 3 febbraio alle ore 18.30

presso la Parrocchia Vergine della Salute,