È mancato all’affetto della moglie, del figlio e di tutti i suoi concittadini che ora piangono per lui: “Tutta la comunità è vicina alla famiglia in questo momento di grande dolore”. Sono circa 500 i residenti del vasto territorio che appartiene al Comune di Sanluri, tanti i poderi presenti dove la vita trascorre tra i campi e gli allevamenti e quando un lieto evento o una triste sorte avviene nel borgo, sono coinvolti tutti. È così è anche per Fabrizio Pilloni che assieme al collega si occupava del camposanto del luogo, che stasera accoglierà le spoglie mortali di quell’uomo ben voluto e che tanto mancherà anche ai suoi concittadini.