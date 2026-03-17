Gravissimo incidente sul lavoro ad Assemini: un operaio di 24 anni è precipitato dal tetto di un’azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti in località Macchiareddu. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione locale, il giovane stava effettuando lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è caduto da un’altezza di circa dieci metri.

Immediato l’intervento del personale sanitario del 118: l’operaio, nonostante le gravi lesioni riportate, è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove non risulta in pericolo di vita.

I rilievi e gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente, finalizzati anche a verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, sono condotti dai carabinieri insieme al personale dello Spresal dell’Asl di Cagliari. L’autorità giudiziaria è stata informata tempestivamente.