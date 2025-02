Sanluri, la Festa del Borgo scalda i motori: un concorso fotografico e la presentazione in versione animata de “Sa Battalla” danno il via alle iniziative che culmineranno con la rappresentazione della storica battaglia del 1409 e la celebrazione degli antichi mestieri e prodotti caratteristici della città del Medio Campidano. Mancano ancora diversi mesi a due tra gli appuntamenti più attesi in tutta l’Isola in cui verrà riproposta la battaglia nei campi del territorio e la presa del Castello dove visse Eleonora d’Arborea. Curata nei minimi dettagli, soldati a cavallo si sfidano per difendere la vita, i valori dai nemici. Non solo: opera consolidata e partecipata è anche la festa di quel cuore che conserva le caratteristiche di un tempo passato, ricco di storia e sapere, genuino e da preservare e tramandare. Ecco allora che sono scattate le prime manifestazioni per celebrare gli eventi. A cura di Luca Meloni, diventato noto grazie a “Disegny di Bidda”, una promozione suggestiva e ampiamente condivisa che racchiude l’essenza dei punti principali che si vivranno da giugno a settembre. Si è svolta invece venerdì la cerimonia di premiazione del Concorso di Pittura estemporanea e del Concorso Fotografico tenuti in occasione dell’ultima Festa del Borgo. Il concorso, per entrambe le categorie, aveva come tema: Prodotti e tradizioni della nostra terra. Per il concorso fotografico la commissione di esperti ha premiato nel seguente modo: terzo classificato con la foto dal titolo “Mandorle Schiacciate” è andato a Roberto Melis, secondo classificato con la foto dal titolo “La macina del grano” è andata a Virgilio Alfano. La foto vincitrice è stata quella dal titolo “Donna con cesta” scattata da Emanuela Lutzu. Per i vincitori del concorso fotografico premi tra gli 80 e 280 euro. Il Concorso di pittura era suddiviso in due categorie: minori di 14 anni e di età superiore ai 14 anni. Per i minori sono stati premiati: Enea Sanna, Costanza Maria Floris, Viola Pisanu, Marika Mancosu. Il primo premio è andato a Marco Mancosu con l’opera dal titolo “La nostra terra”. Per i ragazzi buoni e premi dal valore tra i 60 e 150 euro. Per la categoria pittura categoria “Età superiore ai 14 anni” sono stati premiati: Edoardo Murgia terzo con “Vita quotidiana nel borgo” (400 euro) e Alvaro Tzau secondo con “Omaggio alle Mani” (600 euro). Il primo classificato con l’opera dal titolo “Civraxu” è andato ad Angelo Lai (premio spettante 1.200 euro). L’assessora alla Cultura, Roberta Casta, durante la serata si è complimentata con tutti i partecipanti: “Iniziative di questo genere sono importantissime ci permettono di valorizzare l’arte e di promuovere e preservare il nostro patrimonio storico e culturale”.