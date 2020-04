Sanluri entra nelle zone svantaggiate: “Le imprese agricole potranno avere finanziamenti e sgravi fiscali”

Sanluri ha ottenuto un importantissimo risultato per quanto riguarda il comparto agricolo. Entra infatti tra i comuni che fanno parte delle zone svantaggiate. Questo comporterà la possibilità che le imprese agricole possano ottenere maggiori finanziamenti e sgravi fiscali e la possibilità per il Comune di entrare nei Gal (Gruppi Azione Locale) estendendo questi benefici anche alle altre attività del comparto e all’agroindustria. “Siamo molto soddisfatti perché è un traguardo che abbiamo cercato sempre anche nel corso delle precedenti legislature – spiega il sindaco Alberto Urpi – finalmente viene riconosciuto a Sanluri un ruolo chiave nella nella questione agricola del territorio e con questa classificazione saranno molteplici i vantaggi per le imprese in termini fiscali e di risparmio e per le imprese dell’agroindustria in termini di finanziamenti. È un’azione forte per restare sul territorio e generare soprattutto lavoro sul territorio; è stato un lavoro di squadra fatto in primis con la Regione, con il Presidente Solinas, con l’Assessore Murgia e con i sindacati agricoli”.