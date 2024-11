Sanità, scuola, strade e le altre emergenze della Sardegna: Giorgia Meloni a Cagliari per la firma da 3 miliardi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La presidente del consiglio Giorgia Meloni e il ministro Raffaele Fitto, recentemente nominato vicepresidente esecutivo della commissione europea per la coesione e le riforme, sono arrivati al Palazzo Regio di Cagliari per la firma dell’accordo da 2,8 miliardi di euro dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo 2021-2027. I fondi sbloccati oggi, con la firma prevista a minuti, sono destinati a ridurre le disparità economiche e sociali nell’isola, contribuendo a rafforzare la coesione territoriale. Le cinque priorità strategiche indicate dalla presidente Alessandra Todde per l’allocazione delle risorse saranno: acqua, casa pubblica, strade, sanità e scuola. Nel video l’arrivo della premier accolta da Todde e dal sindaco Zedda.