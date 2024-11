Scontro fra due auto, morta una ragazza di 26 anni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Drammatico incidente ieri sera a L’Aquila, in via Antica Arischia, nella zona Verde Acqua. Una ragazza di 26 anni a bordo di una Volkswagen Fox è stata presa in pieno da una Mercedes guidata da un coetaneo, pare sotto effetto di cannabis. Purtroppo l’impatto non ha lasciato scampo alla giovane. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della 26enne dalle lamiere. Dalle prima ricostruzioni, sembra che il 26enne abbia perso il controllo del mezzo, finendo contro l’auto della giovane vittima. Danni lievi per il giovane alla guida della Mercedes, denunciato a piede libero dai carabinieri con l’accusa di omicidio stradale.