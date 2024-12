Un momento estremamente romantico rovinato da un incidente che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze. Un turista irlandese in vacanza a Trieste ha deciso di approfittare di questi giorni in relax per chiedere in sposa la sua fidanzata. Come riporta Il Piccolo, il 41enne aveva scelto per l’occasione la Marina San Giusto, nel porto vecchio della città. Ma proprio nel momento più romantico, l’uomo è scivolato in mare senza riuscire a risalire. A dare l’allarme la fidanzata, grazie alla quale sono arrivati subito i vigili del fuoco, gli uomini del 118 e della Capitaneria di porto, che hanno recuperato il 41enne. I vigili del fuoco hanno collaborato al trasporto in ospedale di Cattinara, dove l’uomo è stato ricoverato con un principio di ipotermia. A parte qualche lieve lesione, il 41 sta bene.