Sanità sarda in corto circuito: “I malati continueranno a pagare e andare dai medici privati”

Lo stop alle visite in intramoenia per snellire le liste di attesa negli ospedali sardi continua a collezionare critiche. La decisione dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu trova la bocciatura piena dell’Usb Sanità: “Mentre la sanità pubblica è al collasso, Il blocco delle visite di libera professione non darà nessun beneficio ma sarà un boomerang per il sistema sanitario. In questa maniera i pazienti non solo dovranno pagare ma dovranno rivolgersi al privato. Se ci sono stati abusi e responsabilità si ricerchino e si perseguano senza indugio le responsabilità, questo però anche per chi ha omesso i controlli a tutti i livelli gestionali”, denuncia il segretario Gianfranco Angioni. Che bolla l’attuale situazione come un “completo corto circuito dove non si garantiscono le cure agli ammalati, dove tutto oramai si sta privatizzando, negare ai pazienti il diritto alle visite specialistiche in libera scelta non può considerarsi una soluzione al problema.

Da tempo oramai i buoi sono scappati dal recinto, troppo comodo adesso fare una mossa propagandistica sempre a danno dei più deboli. Ci chiediamo dov’erano i controlli in questi anni dove ha prevalso il completo abbandono alle risposte dei bisogni della popolazione oramai esasperata. Come USB Sanita’ in in questi anni abbiamo sempre lottato affinché si potenziassero le dotazioni organiche e incrementato i piani dei fabbisogni del personale. Non abbiamo risparmiato critiche per il mancato monitoraggio del reale utilizzo delle prestazioni aggiuntive. Abbiamo sempre sostenuto che la politica del ‘paghi o muori’ non può appartenere a un paese civile”.

“Qualcuno dimentica che l’attività libero professionale è un diritto previsto dalla norma, impedirne lo svolgimento costituisce un danno professionale che vedrà le amministrazioni soccombere per danno patrimoniale e professionale. In poche parole”, nota Angioni,