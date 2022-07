Ortacesus, viola più volte gli arresti domiciliari: 25enne trasferito in carcere.

Ieri sera a Ortacesus, in via Roma, i carabinieri della Stazione di Senorbì, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Siurgus Donigala, hanno tratto in arresto un 25enne del luogo, disoccupato, censito in banca dati delle forze di polizia. L’uomo in quel momento era agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari, a seguito delle plurime violazioni alle prescrizioni inerenti la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Uta.