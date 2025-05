Oltre 160mila euro all’anno più duemila euro al mese, a spanne, di rimborsi per mangiare e per dormire, rimborsi finora non riconosciuti o almeno non più dalla giunta Pigliaru in poi. Ovvero oltre due milioni di euro all’anno. Tanto costerà ai sardi la decisione della Todde di nominare i nuovi commissari della sanità, dodici. Cosa molto diversa da quello che c’è scritto nella legge approvata senza il Pd, aprendo di fatto la prima crisi interna alla maggioranza a un anno dall’insediamento.

La legge dei commissariamenti (L.R. 8/2025) prevede all’articolo 17 che “dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale”. Tuttavia, all’art.4 del contratto, la Regione riconosce ai commissari: “Spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio – ancorché con partenza e/o arrivo nel luogo di residenza o dimora – vitto e allogio, documentate ed effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nella misura prevista per i dirigenti generali dello Stato di livello C”. I neo commissari possono aggiungere circa 2000 euro di rimborsi mese alla loro retribuzione, più l’alloggio.

Ma non è tutto: se i commissari silurati che hanno fatto ricorso saranno reintegrati, inevitabilmente la Regione dovrà pagare anche loro, nel caso in cui i giudici gli daranno ragione. Il rischio concreto è che ci si ritrovi con 12 commissari operativi e altrettanti silurati ma stipendiati. Ovviamente dai sardi, che nella sanità non hanno neanche più speranza.

Ecco chi sono i nuovi commissari Asl.

Asl 1 Sassari Paolo Tauro

Asl 2 Gallura Ottaviano Contu

Asl 3 Nuoro Angelo Zuccarelli

Asl 4 Ogliastra Diego Cabitza

Asl 5 Oristano Federico Argiolas

Asl 6 Medio Campidano Maria Francesca Ibba

Asl 7 Sulcis Andrea Marras

Asl 8 Cagliari Aldo Atzori

Asl 8 Cagliari Arnas Brotzu

Asl 8 Cagliari Maurizio Marcias

Aou Cagliari Vincenzo Serra

Aou Sassari Mario Carmine Antonio Palermo

Areus Angelo Serusi