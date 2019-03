Sangue sulla Ss 130, ragazzino investito da un fuoristrada: trasportato a sirene spiegate al Brotzu

Bruttissimo incidente sulla strada statale 130, in territorio di Elmas. Un ragazzino di quattordici anni è stato investito da un fuoristrada mentre stava cercando di attraversare a piedi tra le quattro corsie. L’impatto è stato abbastanza forte, sul posto è piombata un’ambulanza del 118 e anche i carabinieri della compagnia di Cagliari. Il fatto è avvenuto verso le venti, qualche ora prima il minore si era allontanato da una struttura protetta che si trova a poca distanza. Il giovanissimo è stato trasportato a sirene spiegate all’ospedale Brotzu.

Dalle primissime informazioni che arrivano dalla caserma dei carabinieri di via Nuoro a Cagliari, non si troverebbe fortunatamente in pericolo di vita: ciò che è certo è che ha rimediato diverse fratture su tutto il corpo, proprio a causa dell’impatto avuto con l’auto.