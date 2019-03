Silvano, il bimbo di tre anni morto schiacciato dal trattore del nonno: Siniscola e l’intera Sardegna in lacrime

Silvano Carta, di appena tre anni. Questo il nome della vittima di una tragedia che ha sconvolto un’intera comunità, quella di Siniscola. Il piccolo è rimasto schiacciato dalla fresa di un trattore agricolo di proprietà del nonno mentre si trovava in un podere che costeggia la Strada Provinciale 72. L’allarme è stato dato immediatamente, sul posto si sono precipitati una squadra di Vigili del Fuoco, i carabinieri e un’ambulanza del 118: per il piccolo Silvano, purtroppo, non c’era più nulla da fare. La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del paese, gettando tutti nello sconforto e nel pianto. Una vicenda, quella della morte del bambino di tre anni, che è già al vaglio delle Forze dell’ordine.

Da quanto si apprende anche dall’agenzia Ansa, infatti, è previsto l’interrogatorio delle persone presenti al momento della disgrazia. Ci sono le indagini da svolgere per avere il quadro esatto di quanto è accaduto.