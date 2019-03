M5S al veleno: “Nuovo stadio del Cagliari, quale “marchetta” migliore per la chiusura di Zedda?”. Esplode la polemica nell’ultimo giorno del consiglio comunale. Antonietta Martinez del M5S contesta apertamente il fotofinish del centrosinistra che premia Giulini nell’ultimo giorno utile, casualmente in seguito alle pressioni mediatiche. “Oggi si svolge l’ultima seduta del consiglio comunale prima della chiusura del secondo mandato “Zedda”.Quale “marchetta” migliore prima della chiusura dei lavori, se non quella di portare al voto la delibera del nuovo stadio.eccato che la pratica sia stata presentata solo stamattina e non ci sia stata fornita per tempo la documentazione nonostante sia datata dicembre 2018″. La domanda è d’obbligo: come mai approvare il nuovo stadio solo al novantesimo minuto della legislatura che vede l’addio anticipato di Massimo Zedda che ha scelto di dimettersi da sindaco? Martinez del M5s precisa. “Se davvero l’argomento è di vitale importanza come mai ci troviamo a discuterlo solo oggi? Péarliamo di una struttura da 70 milioni di euro, che noi dovremmo votare per atto di fede? Intanto abbiamo continuato a dimenticare le periferie, a cominciare da Pirri. Signor sindaco, lei sta lasciando questa città senza un bilancio approvato: lei ha scelto la popolarità della delibera del nuovo stadio”.