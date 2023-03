San Vito, ubriaco litiga con la madre e le frattura un braccio: pregiudicato allontanato da casa

Stamattina a San Vito i carabinieri della hanno notificato ad un trentenne del luogo, disoccupato, noto per pregresse vicende giudiziarie, un’ordinanza emessa dal ufficio Gip del Tribunale di Cagliari che gli applica la misura cautelare dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Qualche giorno fa l’uomo, in preda ai fumi dell’alcol, nel corso di un litigio aveva fatto cadere per terra la madre 55enne provocandole la frattura di un braccio. Immediatamente intervenuti i carabinieri lo avevano allontanato da casa in via precautelare, così come previsto dalle normative in materia di violenza di genere.

Ricevute le necessarie comunicazioni il giudice ha formalizzato con provvedimento proprio tale prescrizione e ora l’uomo dovrà osservare una distanza minima di 100 metri dalla madre, con ulteriori divieto di comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo. L’abitazione della donna è ora sottoposta a stretta sorveglianza da parte dei militari dell’Arma e eventuali violazioni delle misure imposte potrebbero in futuro portare l’uomo agli arresti domiciliari e in ultima istanza al carcere.