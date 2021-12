San Sperate si prepara all’addio a Nicolò, morto a 3 mesi: “Era nella culla e non si è più svegliato”

San Sperate si prepara, in silenzio e con il cuore devastato dalla tristezza, a salutare per sempre Nicolò Pischedda, il neonato di tre mesi morto, ieri mattina, nell’abitazione dove viveva insieme a papà Emanuele e mamma Jessica. I funerali sono già stati fissati, domani alle 15:30 nella chiesa di San Sperate Martire. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che continua a ricevere la coppia, sia sui social sia su WhatsApp. Un neonato volato via all’improvviso, un’intera famiglia e tanti parenti disperati, con la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale sansperatina, sindaco in testa: “Il mio nipotino è morto nella culla, ieri mattina mia figlia ha provato a svegliarlo ma si è accorta che non si muoveva. Purtroppo tutti i soccorsi sono stati inutili”, spiega il papà di Jessica, Luca Vargiu, cagliaritano. L’uomo ha subito raggiunto la figlia e il suo compagno per fornirgli tutto il supporto necessario: “Ho anche preparato un cuscino in ricordo di Nicolò, lo lascerò dentro la sua bara”.

Una morte improvvisa, due giovani genitori affranti dal dolore: “E ora come ora chiediamo solo preghiere e, per quanto possibile, vicinanza