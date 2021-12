L’aiuto ai disoccupati in Sardegna: un voucher da 3 mila euro per le patenti di guida di bus e camion

Con un milione di euro la Regione, tramite Aspal, erogherà voucher formativi per finanziare percorsi mirati all’ottenimento delle patenti C e CQC, D e CQC ed E.

Si tratta, dice il Presidente Christian Solinas, di una misura sperimentale e straordinaria: e’ la prima volta infatti che la Regione interviene concretamente per consentire a disoccupati di ottenere un aiuto concreto per affacciarsi sul mondo del lavoro in un settore strategico quale quello del trasporto di persone e merci.

L’ importo massimo per ciascun intervento e’ di 3 mila e 500 euro

I voucher, chiarisce l’assessora al Lavoro Alessandra Zedda, verranno assegnati dopo un avviso pubblico emanato dall’ASPAL, rivolto ai disoccupati e alle disoccupate in possesso della DID, in esito al quale verrà definito un elenco di soggetti ammissibili.

Anche per i rinnovi, precisa l’assessora, l’entità massima del voucher sara’ di € 3.500,00.

Importante e innovativo, sottolinea l’assessora Zedda, e’ anche il coinvolgimento delle Camere di Commercio, per il loro prezioso raccordo con le realta’ dei singoli territori.

Le Camere provvederanno a erogare il voucher assegnato ai beneficiari, liquidando il relativo importo, secondo il massimale prima definito.