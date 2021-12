San Sperate, le campagne sfregiate dagli incivili tornano a respirare: “Ma le avevamo già ripulite”

Una vasta operazione di bonifica delle campagne di Settimo San Pietro, quella iniziata da poche ore, in azione ci sono gli operai del Comune e quelli di “Formula Ambiente”, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti nel paese. “Gli interventi prevedono la pulizia di diversi tratti di strade di campagna e la bonifica di diverse discariche, purtroppo alcune bonificate, non molto tempo fa, altre volte”, ricorda il sindaco Enrico Collu. E, in effetti, non è la prima volta che scatta una pulizia radicale di tutte quelle aree prese di mira dagli incivili per abbandonare qualunque tipo di rifiuto. Il bottino è grosso: ci sono cumuli di gomme di automobili, pezzi di mobili, resti di materassi e di ferro. Tutto lasciato in mezzo alla natura, deturpandola.