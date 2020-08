San Sperate, la task force che filma e multa due “caddozzi”: “C’è posta per voi, è in arrivo”. Ecco come le telecamere hanno incastrato i due furbi a san Sperate, le parole del sindaco Enrico Collu: “E oggi le nostre vigilesse ne hanno beccato altri due. Identificato il soggetto che ha lasciato il regalino vicino al cimitero. Poi abbiamo fatto un bel video a due persone che hanno lasciato un altro regalino nelle nostre campagne.

Siete venuti/e bene, presto “c’è posta per te”. Continuate pure a buttare roba in giro, che piano piano vi becchiamo”, ironizza il sindaco Collu.