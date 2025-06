A 86 anni tra i banchi di scuola per prendere la licenza media: Amelia, dopo una vita di lavoro e sacrifici, è finalmente prossima al traguardo.

Si è appassionata al Teorema di Pitagora, ha partecipato a tutte le gite, ha studiato con passione e, a Natale, ha invitato a pranzo i compagni di classe che altrimenti sarebbero rimasti soli. Con i suoi 86 anni, è Amelia Casti la più anziana studentessa del Cpia 1 Karalis che quest’anno chiuderà il primo ciclo di istruzione. Sostenuta dai suoi insegnanti e dai colleghi di corso, la corsista ha studiato nella sede di San Sperate e in questi giorni sta sostenendo – con emozione e orgoglio – l’esame.

Inserita in una classe di oltre 15 iscritti, Amelia ha condiviso l’anno corsisti italiani e stranieri, molti dei quali ospiti di una struttura di accoglienza e originari del Gambia, Camerun, Tunisia, Honduras e Costa d’Avorio. La classe è diventata ben presto una seconda famiglia tanto che per Natale, Amelia ha invitato a casa gli studenti che altrimenti sarebbero rimasti soli perché vivono lontani dalle famiglie. Per loro ha cucinato l’agnello e altre specialità sarde e loro, per ringraziarla, le hanno regalato un cesto di frutta visto che lavorano quasi tutti nei mercati rionali.

Amelia è nata alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, suo padre era stato mandato diverse volte a combattere – prima in Spagna, dopo al Fronte – e la sua numerosa famiglia aveva bisogno di tutto l’aiuto possibile. Dopo la guerra l’Italia era affamata e devastata, così Amelia viene mandata a scuola lo stretto necessario, poi subito a lavorare, come succedeva alla maggior parte delle bambine di allora. Amelia ha svolto diversi lavori, dentro e fuori casa, fin quando ha trovato un impiego come domestica alle dipendenze di un Cardinale. Con lui e la sorella dell’alto prelato, è partita per Roma dove ha prestato servizio per 30 anni. Al seguito del Cardinale, Nunzio apostolico in diversi continenti, ha avuto l’occasione di conoscere tanti luoghi. È molto orgogliosa di aver visitato il Messico dove è stata folgorata dalla belleza dei luoghi. Rientrata nella sua amata San Sperate è diventata presidentessa delle Cif, centro italiano femminile, e – sempre pronta ad aiutare gli altri – attiva volontaria della Caritas oltre che assidua frequentatrice della biblioteca comunale. Quest’anno Amelia è tornata a scuola per ottenere l’ex licenza media. Ha studiato e partecipato alle gite d’istruzione organizzate a Serri e Orroli anche perché, quando si stancava, poteva contare sull’aiuto dei compagni.