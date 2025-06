“Allarme piante abbandonate a Sarroch”, in parte secche e sofferenti quelle del progetto di riforestazione urbana: “Basterebbe una scintilla per far scoppiare un incendio”. Il gruppo Noi per Sarroch rivolge un appello al sindaco Angelo Dessì al fine di provvedere urgentemente a eseguire i necessari interventi per evitare che il progetto di forestazione urbana venga vanificato. Un appello lanciato dalla minoranza e rivolto al sindaco e alla sua giunta: “Con Il Progetto di Forestazione Urbana denominato “ForestaSa” sono state messe a dimora circa 50.000 piante nella zona di Sa Punta senza che fossero previste le opere di irrigazione ne fonti di approvvigionamento idrico adeguate e sostenibili, comportando da un lato il rischio di disperdere un finanziamento di oltre 2 milioni di euro e dall’altro comportando maggiori costi per le casse comunali”. Non solo: “Il progetto è stato approvato con Delibera di Giunta n. 115 del 23/09/2022, e solamente nell’estate del 2024, dopo due anni di ritardo e a seguito dei diversi solleciti da parte dei Consiglieri Vittorio Cois, Mirko Spiga e Attilio Buonomo, è stata affidata la sola progettazione dell’impianto di irrigazione.

Nell’estate 2024 L’Amministrazione, non avendo ancora provveduto a creare un impianto di irrigazione, ha dovuto prevedere il noleggio di un’autobotte per un importo di 150 mila euro oltre ai costi delle bollette per l’utilizzo dell’acqua dalla rete pubblica”.

Il gruppo politico Noi per Sarroch composto da Attilio Buonomo, Mirko Spiga e Vittorio Cois, ha proposto alla maggioranza un progetto di recupero delle acque reflue dei depuratori situati nel Comune di Sarroch per evitare che si continui ad utilizzare l’acqua della rete pubblica per irrigare le piante, comportando ingenti spese a carico del bilancio comunale.

“Stesso problema si è presentato anche con l’altro progetto denominato Creazione di un corridoio e Cintura Verde tramite riforestazione urbana, dove al momento non sono previste le opere di irrigazione né tantomeno forme alternative di approvvigionamento idrico.

Ancora oggi non abbiamo avuto risposte da parte della maggioranza e la stagione estiva ormai iniziata comporterà ulteriori spese per le casse Comunali. Non solo non è stato previsto l’impianto di irrigazione, ma ad oggi i terreni dove sono state messe a dimora le piante, si trovano in totale stato di abbandono con notevoli pericoli legati agli incendi che potrebbero vanificare completamente l’investimento”.

Le foto parlano chiaro: tante piante abbandonate e sterpaglie secche, “basterebbe una scintilla per far scoppiare un incendio. Il gruppo Noi per Sarroch rivolge un appello al sindaco Angelo Dessì al fine di provvedere urgentemente a eseguire i necessari interventi per evitare che il progetto di forestazione urbana venga vanificato”.