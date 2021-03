San Giovanni Suergiu, l’odissea di Roberto: “In carrozzina dopo un grave incidente, voglio essere operato”

Un gravissimo incidente stradale, giorni trascorsi nella rianimazione dell’ospedale “Sirai” di Carbonia, la lunga degenza e la speranza di poter camminare nuovamente grazie a un intervento chirurgico a Bologna. Ma i tempi si allungano ulteriormente e “se non mi rimuovono il tutore io non posso partire”.

A Radio CASTEDDU, Roberto Matta di Selargius racconta la sua storia e lancia un appello: “Spero che la settimana prossima mi tolgano il tutore perché così potrò partire e subire l’intervento. Ho molto dolore e ho una gamba che è più corta dell’altra di almeno 5-6 centimetri”.

Roberto risiede da un po’ di tempo a San Giovanni Suergiu, a ottobre il terribile incidente e adesso una ulteriore situazione drammatica: deve andare fuori dalla Sardegna per farsi operare, “ma è impossibile perché ho ancora il tutore che mi dovrebbero togliere ma stiamo andando avanti così da mesi: non so più a chi rivolgermi.

Io dovrei andare a Bologna mi devono operare nuovamente al femore, a entrambe le ginocchia, alle dita dei piedi e devono ricostruire totalmente il piede sinistro. Ora sono in sedia a rotelle e sono allettato e con questa operazione al Rizzoli di Bologna potrei tornare a camminare, il professore mi ha dato buone speranze. Però, a causa di questo ritardo, è ancora tutto fermo. L’ultimo contatto con l’ospedale è avvenuto il 18 marzo e mi è stato detto che in settimana il tutore, che ho esterno, sarebbe stato rimosso, però così non è stato e sono costretto ancora a rinviare la partenza per Bologna”.

Risentite qui l'intervista a Roberto Matta del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

