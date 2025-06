San Giovanni Suergiu, 50 ettari bruciati: “È stato un incubo, ancora una volta”. Il resoconto del drammatico rogo che ha messo in ginocchio il territorio questo pomeriggio. In prima fila anche la sindaca Elvira Usai nelle operazioni di intervento e messa in sicurezza dei cittadini. Ore di fuoco e di paura nella località di Is Urigas, il forte vento ha contribuito ad alimentare le fiamme che, alla fine, hanno incenerito 50 ettari di vegetazione. Sul posto si son prodigate le squadre a terra e quelle aeree supportate anche da un Canadair.

Sono parole di sconforto quelle della sindaca che ha definito “un incubo, ancora una volta” quanto accaduto oggi.