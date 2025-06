In Viale Bonaria, quasi all’altezza di Via Roma, sono crollati alcuni cavi del filobus. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso che hanno interdetto il marciapiede a tutti i passanti per la paura che qualche cavo potesse cadere addosso alle persone. Il lavoro nella notte per ripristinare il tutto. Un semplice disguido che poteva avere conseguenze ben peggiori.